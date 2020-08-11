Celta Vigo, Emre Mor'u tesislere almadı

Performansı ile hayal kırıklığı yaratan milli futbolcu Emre Mor, bonservisini elinde bulunduran Celta Vigo'nun kararıyla üzüntü yaşadı. Sezon başı kampına alınmayan Mor'un, kulüp bulması gerekiyor.

EURO 2016'da milli takımımızın yıldızı olan ve Türk futbol camiasının çok şey beklediği Emre Mor, düşüşüne devam ediyor.

Dortmund'daki disiplinsiz davranışları nedeniyle Celta Vigo'ya gönderilen Mor, Galatasaray ve Olimpiakos'ta da kiralık olarak oynamış ancak bekleneni verememişti.

SEZON BAŞI KAMPINA DAHİL EDİLMEDİ

Alman takımından 13 milyon euroya alınan yetenekli futbolcuyu takımdan göndermenin yollarını ayıran Celta Vigo, futbolcuyu sezon başı kampına da çağırmadı.

"KENDİNE TAKIM BUL"

Marca'da yer alan habere göre; Celta Vigo yönetimi, aralarında Emre Mor'un da olduğu 4 futbolcuyu "kendinize takım bulun" diyerek kamp kadrosuna dahil etmedi.

Deneyimli futbolcuya şu an için teklif gelmezken, menajerinin takımlara Emre'yi önermeye devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değerinin 800 bin euroya düşmesi de dikkat çekti.

(Veriler Transfermrkt'ten alınmıştır.)