Cem Yılmaz: Atatürk Stadyumu adıyla gurur duydum

Fenerbahçe taraftarı olan komedyen Cem Yılmaz'dan Şükrü Saraçoğlu'nun isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesine destek geldi.

Fenerbahçe taraftarı olmasıyla da bilinen ünlü komedyen Cem Yılmaz, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi düşüncesiyle alakalı bir tweet attı.

Ünlü isim, "Fenerbahçemizin kıymetli derneği 1907'nin 30'uncu kuruluş yıldönümünde stadımızın adının Atatürk Stadyumu olacağı müjdesini mutlulukla ve gururla duydum. Fenerbahçe sen çok yaşa!" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın bu tweetine yüzlerce yorum yapıldı.

Ali Koç da destekliyor

1907 Fenerbahçeliler Derneği'nin talebiyle stadın adının Atatürk Stadyumu olarak düzenlenmesine Başkan Ali Koç da sıcak baktığını şu sözlerle dile getirmişti:

"Mevzuata göre stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız. Tüm kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza sesleniyorum; arzuyu, isteği 100'üncü yıl tamamlanmadan belki de 29 Ekim 2023'de hayata geçirelim. Varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Saracoğlu ailesiyle görüşeceğiz."



