Cengiz Ünder: Gol sevincimi sokak röportajında gördüm ve komik buldum

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bu sezon Ligue 1'de 3 gol ve 4 asistle oynayan 25 yaşındaki milli futbolcu, Fransız basınından La Provence'ye geleceği hakkında konuştu.
"Eskiye göre çok daha fazla koşuyorum"
Sezon başının kendisi için zor geçtiğini söyleyen Ünder, şunları dedi:
"Antrenörümüzün beklentilerini karşılamak için adaptasyon sürecine ihtiyacım vardı. Benden çok şey bekliyordu. Sahada daha fazla koşuyorum, daha hareketliyim ve oyuna daha çok katılıyorum. Aradan sonra her maç ilk 11 başladım. Tudor, yeni bir sistem ve yeni bir oyun felsefesiyle gelen yeni bir antrenör. Çok çabuk yoruluyordum, uyum sağlamak için fiziksel olarak çalışmam gerekti. Çalışarak oyunumu geliştirebileceğimi anladım. Igor Tudor’un beklentilerini karşılayabildiğim için mutluyum. Marbella kampı bizim için bir dönüm noktası oldu. Başta kendi oyun tarzımı koruyordum fakat bu hocanın beklentilerini karşılamıyordu. Marbella kampında bambaşka bir bakış açısına sahip oldum ve bu sayede yeniden ilk 11’de yer almaya başladım. Yeni bir ‘Cengiz Ünder’ diyebiliriz. Eskiye göre çok daha fazla koşuyorum, defansa geliyorum, daha hareketliyim, arkadaşlarımla daha çok oynuyorum."
"Bu yaz ayrılmayı düşünmüyorum"
Transfer dedikodularını gördüğünü söyleyen Cengiz, şu şekilde konuştu:
"Marsilya'dan ayrılmak aklımın ucundan bile geçmedi. Burada kendimi iyi hissediyorum. Bu yaz da ayrılmayı düşünmüyorum."
"Türkiye'de bir sokak röportajında gördüm ve komik buldum"
Cengiz, Troyes maçının ardından yaptığı gol sevinci hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de bir sokak röportajında gördüm ve komik buldum. Tekrar gol atarsam yeniden bu sevinci yapacağım."