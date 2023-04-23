Cengiz Ünder: Gol sevincimi sokak röportajında gördüm ve komik buldum

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Ligue 1'de 3 gol ve 4 asistle oynayan 25 yaşındaki milli futbolcu, Fransız basınından La Provence'ye geleceği hakkında konuştu.

Sezon başının kendisi için zor geçtiğini söyleyen Ünder, şunları dedi:

"Antrenörümüzün beklentilerini karşılamak için adaptasyon sürecine ihtiyacım vardı. Benden çok şey bekliyordu. Sahada daha fazla koşuyorum, daha hareketliyim ve oyuna daha çok katılıyorum. Aradan sonra her maç ilk 11 başladım. Tudor, yeni bir sistem ve yeni bir oyun felsefesiyle gelen yeni bir antrenör. Çok çabuk yoruluyordum, uyum sağlamak için fiziksel olarak çalışmam gerekti. Çalışarak oyunumu geliştirebileceğimi anladım. Igor Tudor’un beklentilerini karşılayabildiğim için mutluyum. Marbella kampı bizim için bir dönüm noktası oldu. Başta kendi oyun tarzımı koruyordum fakat bu hocanın beklentilerini karşılamıyordu. Marbella kampında bambaşka bir bakış açısına sahip oldum ve bu sayede yeniden ilk 11’de yer almaya başladım. Yeni bir ‘Cengiz Ünder’ diyebiliriz. Eskiye göre çok daha fazla koşuyorum, defansa geliyorum, daha hareketliyim, arkadaşlarımla daha çok oynuyorum."