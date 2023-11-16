Cengiz Ünder, milli aradan sonra hazır olacak A Milli Futbol Takımı'nın kadrosundan çıkarılan Cengiz Ünder'in milli arada tam olarak hazır hale gelmesi için bu kararın alındığı öğrenildi.

DHA

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.

Sakatlıktan yeni çıkan tecrübeli kanat oyuncusunun milli arada tam olarak hazır hale gelmesi için bu kararın alındığı öğrenildi.

Bugün milli takım kafilesiyle Berlin'e götürülmeyen Cengiz Ünder, Samandıra'ya dönerek hazırlıklarına takımıyla birlikte devam edecek.

Takımın yanında olmak için çağrıldı

Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre sahalardan uzak kalan ve Adana Demirspor maçına sonradan dahil olan Cengiz Ünder, hem teknik direktör Montella ve teknik heyet ile birlikte çalışma ortamını görmek, hem de kaptanlardan birisi olması sebebiyle takımın yanında olması için kadroya dahil edilmişti.

Milli aradan sonra hazır olacak

Ünder, son maçlar öncesinde de A Milli Takım'ın EURO 2024'e katılmayı garantilemesi nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Çalışmalarını sarı-lacivertli kulüpte sürdürecek olan deneyimli futbolcunun, milli aranın ardından yüzde yüz hazır olması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)