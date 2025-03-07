Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

20 Şubat tarihinde Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder'in yeni adresi ABD olmuştu.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu 1 Temmuz 2025 tarihine kadar MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiraladığını duyurmuştu.

YENİ TAKIMIYLA TANIŞTI

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise hücum oyuncusu, kulüp tesislerinde takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Kulübün resmi hesabından yayınlanan videoda futbolcular ve teknik ekibin Cengiz'e sıcak bir karşılama yaptığı görüldü.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Ağustos 2023'te Fransız ekibi Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro karşılığında transfer olan milli oyuncu Cengiz Ünder, sarı-lacivertli forma altında beklenen performansın gerisinde kalmıştı.

BU SEZON 9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon 9 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 252 dakika süre alabildi.