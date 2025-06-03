Haber Merkezi

2024-2025 sezonunu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'de planlamalar başladı.

Önümüzdeki sezon şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli takımda sıcak bir gelişme yaşandı.

Devre arasında MLS takımı Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu.

GERİ DÖNECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; MLS ekibi Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere geri döneceği aktarıldı.

3 HAFTA YOK

Sakatlıklardan dolayı eski formunu bulamayan 27 yaşındaki oyuncunun son sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

MLS'TEKİ İSTATİSTİĞİ

Amerika'da yeni bir maceraya çıkan Cengiz, kiralık geçirdiği dönemde 12 maçta forma şansı buldu.

7.5 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.