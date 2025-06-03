2024-2025 sezonunu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'de planlamalar başladı.
Önümüzdeki sezon şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli takımda sıcak bir gelişme yaşandı.
Devre arasında MLS takımı Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu.
GERİ DÖNECEK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; MLS ekibi Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.
Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere geri döneceği aktarıldı.
3 HAFTA YOK
Sakatlıklardan dolayı eski formunu bulamayan 27 yaşındaki oyuncunun son sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor.
MLS'TEKİ İSTATİSTİĞİ
Amerika'da yeni bir maceraya çıkan Cengiz, kiralık geçirdiği dönemde 12 maçta forma şansı buldu.
7.5 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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