Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu
Haber Merkezi

2024-2025 sezonunu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'de planlamalar başladı.

Önümüzdeki sezon şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli takımda sıcak bir gelişme yaşandı.

Devre arasında MLS takımı Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu.

GERİ DÖNECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; MLS ekibi Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere geri döneceği aktarıldı.

3 HAFTA YOK

Sakatlıklardan dolayı eski formunu bulamayan 27 yaşındaki oyuncunun son sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

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MLS'TEKİ İSTATİSTİĞİ

Amerika'da yeni bir maceraya çıkan Cengiz, kiralık geçirdiği dönemde 12 maçta forma şansı buldu.

7.5 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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Emre Çalışkan
Editor