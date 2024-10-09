Cengiz Ünder'in geleceği Ocak'ta belli olacak Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Cengiz Ünder için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de sezon başında ayrılığı gündeme gelen ancak takımda kalan Cengiz Ünder ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde 27 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırabilir.

Fenerbahçe Yönetimi, devre arası transfer döneminde Cengiz Ünder için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

OCAK'A KADAR SÜRESİ VAR

Yıldız oyuncunun ocak ayına kadar göstereceği performans, Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de bu sezon 3 maçta 99 dakika süre bulabildi.