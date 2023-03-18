Cenk Tosun: Aboubakar ile sahada olmayı seviyorum İstanbulspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ta golcü forvet Cenk Tosun, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ligde 49 puana yükseldi.

Maçta 1 gol ve 1 de asist yapan Cenk Tosun, maçın ardından konuştu.

"Gol sevincimle birlikte Çanakkale'de bu ülke için bütün savaşanları anmak istedim"

Cenk Tosun açıklamasında şöyle konuştu:

"Bugün 18 Mart'tı. Gol sevincimle birlikte Çanakkale'de bu ülke için bütün savaşanları anmak istedim. Takım olarak güzel bir jest yaptık. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Güzel bir anı oldu benim için."

"Kornerden golü bularak oyunu açtık"

Karşılaşmaya değinen Cenk Tosun şu cümleleri kurdu:

"İlk 40 dakika açamadık oyunu. Çünkü, İstanbulspor 11 kişi iyi bir defans yapıyordu. Mecbur duran toptan açmamız lazımdı. Kornerden golü bularak açtık. Maçı bitirmek için 2. golü bulmamız lazım. Onu da ikinci devre bulduk. 3'üncüyü atmak yerine kendimizi yine zor durumda bıraktık. Şanssız bir gol yedik. 2-1'den sonra İstanbulspor'un pozisyonları vardı, şanslıydık. 60-65 dakika maç bizim elimizdeydi; kendi elimizle verdik. Redmond ile 3-1'i bulduk. Mutluyuz. Herkes milli takım arasına gidecek. Orada da inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

"Aboubakar ile sahada olmayı seviyorum"

Başarılı golcü ayrıca şunları dedi: