Cenk Tosun: Beşiktaş’ta devam edeceğim Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, MLS ekibi Chicago Fire'dan gelen teklifi reddettiğini belirterek, siyah-beyazlı ekipte kalacağını söyledi.

Süper Lig'de Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın teknik direktörü olmasıyla birlikte performansı artışa geçen ve iyi bir sezon geçiren Cenk Tosun, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen golcü futbolcu, devre arası dönemde hakkında çıkan MLS takımlarından Chicago Fire'a transfer olacağı haberlerini değerlendirdi.

"Chicago Fire’ın teklifini geri çevirdim"

Basın mensuplarına konuşan Cenk Tosun, Beşiktaş'ta kalacağını söyleyerek şu ifadelerde bulundu:

"Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire’ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş’ta devam edeceğim.”

"Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız"

Sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Tosun, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız.”

26 maçta 13 gol attı

Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da eski takımı Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayı 26 kez giydi. 31 yaşındaki forvet, bu maçlarda 13 gol ve 3 asistle oynadı.