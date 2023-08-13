Cenk Tosun, kadroya geri dönüyor Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Cenk Tosun, pazartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer alabilecek.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonun ilk haftası Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele ile tamamlanacak.

14 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.45'te başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Bu karşılaşma öncesinde ise siyah-beyazlı takıma müjdeli bir haber geldi.

Şanssız bir sakatlık geçirmişti

Son olarak geçtiğimiz sezon 3-3 tamamlanan Konyaspor mücadelesinde forma giyen ve maçın son dakikalarında şanssız bir sakatlık geçiren Cenk Tosun'un geleceği belli oldu.

Konyaspor karşısında gözyaşlarıyla sahayı terk eden milli futbolcunun sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edilmişti. Sahalara dönüş süresi 2 ay olarak planlanan Cenk Tosun yeni sezon kampında sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

Kadroda yer alacak

32 yaşındaki forvetin Fatih Karagümrük karşısında formasına kavuşacağı öğrenildi. Golcü futbolcu, kırmızı-siyahlılar ile oynanacak maçın kadrosunda yer alabilecek.

Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımla 3. döneminde 23'ü ilk 11 olmak üzere 34 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 18 gol ve 7 asistle oynadı.