Cenk Tosun, Konyaspor maçında sakatlık geçirdi

Beşiktaş, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun son haftasında Konyaspor'u konuk etti. Dolmabahçe'de oynanan maç 3-3 berabere sona erdi.

Beşiktaş'ın gollerini Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Tayfur Bingöl attı. Konyaspor'un golleri ise Oğulcan Ülgün, Mahir Emreli ve Pozuelo'dan geldi.

Gözyaşlarıyla kenara geldi

Bu mücadelede siyah-beyazlı takımın golcüsü Cenk Tosun, büyük bir şanssızlık yaşadı. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun, sahadan gözyaşları ile çıktı.

Acı içinde sedyeyle dışarı çıkartılan Cenk Tosun, yerini Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı.

Cenk Tosun, Konyaspor maçında sakatlık geçirdi

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)