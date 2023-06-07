Cenk Tosun, Konyaspor maçında sakatlık geçirdi

Beşiktaş, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun son haftasında Konyaspor'u konuk etti. Dolmabahçe'de oynanan maç 3-3 berabere sona erdi.
Beşiktaş'ın gollerini Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Tayfur Bingöl attı. Konyaspor'un golleri ise Oğulcan Ülgün, Mahir Emreli ve Pozuelo'dan geldi.
Gözyaşlarıyla kenara geldi
Bu mücadelede siyah-beyazlı takımın golcüsü Cenk Tosun, büyük bir şanssızlık yaşadı. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun, sahadan gözyaşları ile çıktı.
Acı içinde sedyeyle dışarı çıkartılan Cenk Tosun, yerini Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)