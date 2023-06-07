Cenk Tosun, Konyaspor maçında sakatlık geçirdi Beşiktaş'ta Konyaspor maçında sakatlanarak saha kenarına gelen Cenk Tosun gözyaşlarına hakim olamadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun son haftasında Konyaspor'u konuk etti. Dolmabahçe'de oynanan maç 3-3 berabere sona erdi.

Beşiktaş'ın gollerini Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Tayfur Bingöl attı. Konyaspor'un golleri ise Oğulcan Ülgün, Mahir Emreli ve Pozuelo'dan geldi.

Gözyaşlarıyla kenara geldi

Bu mücadelede siyah-beyazlı takımın golcüsü Cenk Tosun, büyük bir şanssızlık yaşadı. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun, sahadan gözyaşları ile çıktı.

Acı içinde sedyeyle dışarı çıkartılan Cenk Tosun, yerini Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)