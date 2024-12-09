Cenk Tosun'dan Beşiktaş sözleri: Ben bunları hak etmedim

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

İki takım arasında oynanan derbide siyah-beyazlı tribünlerin tepki gösterdiği Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu.

Derbinin ardından Kartal Yiğit'e konuşan 33 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

Üzüldüm, beklemiyordum. Böyle bir tepkiyi beklemiyordum. Ben bu kulübe 30 milyon euroya yakın para kazandırdım. Hiçbir zaman para konuşmadım. Günü geldi sakat sakat oynadım, karşılığı bu olmamalıydı. Yine de canları sağ olsun. Beşiktaş taraftarına hiçbir kırgınlığım yok. Hiçbir kırgınlığım, kızgınlığım da olamaz. Ben buranın ekmeğini yedim. Kalkıp da aleyhte bir şey konuşursam bana yakışmaz. İleride Beşiktaşlılar beni anlayacak.