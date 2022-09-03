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    Cenk Tosun'dan Dorukhan Toköz'e ziyaret

    Cenk Tosun'dan Dorukhan Toköz'e ziyaret

    Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun, sol diz ön çapraz bağlarından sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz'ü hastanede ziyaret etti.
    • 03.09.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 13:32
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    Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun, Ümraniyespor - Trabzonspor maçında sakatlanan eski takım arkadaşı Dorukhan Toköz'ü hastanede ziyaret etti.

    Ziyaretinin ardından basın mensuplarına konuşan Cenk, "Necip ile konuşup Dorukhan'a destek olmaya geldik. Ben de benzer sakatlıklar yaşadığım için anlayabiliyorum onu. İlk başta çok ağlıyordu ama şu an morali yerinde." ifadelerini kullandı.

    Cenk Tosun dan Dorukhan Toköz e ziyaret #1

    Dorukhan ameliyat oldu

    Trabzonspor'un Ümraniyespor ile deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısında Valentin Gheorghe ile girdiği pozisyonda sakatlanan Dorukhan Toköz'ün sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma tespit edildiği açıklanmıştı.

    Cenk Tosun dan Dorukhan Toköz e ziyaret #2


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