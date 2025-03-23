Cenk Tosun'un Japonya'ya gideceği tarih netleşti

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde beklediği süreleri bulamadı.

Bir süredir Urawa Red Diamonds ile temasta olan deneyimli futbolcu, İstanbul'dan ayrılmak için artık saatleri sayıyor.

JAPONYA'YA GİTMEK İÇİN HAZIRLANIYOR

Urawa Red Diamonds ile her konuda anlaşan Cenk Tosun, Japon ekibine resmi imzayı da attığı öğrenildi.

ÇALIŞMA İZNİ ÇIKACAK

Sports Digitale'nin haberine göre Tosun'un çalışma izninin yarın çıkacağı ve deneyimli golcünün Japonya'ya gideceği aktarıldı.

17 MAÇTA 2 GOL ATTI

Bu sezon 17 maçta forma giyen Cenk Tosun sadece 283 dakika sahada kalabildi. 33 yaşındaki forvet, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.