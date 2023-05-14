Ceyhun Gülselam, tribünlerin gönlünü aldı

DHA

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sergilediği performans nedeniyle sezonun büyük bölümünde taraftarlardan tepki gören Ceyhun Gülselam, son haftalardaki futboluyla tribünlerin gönlünü aldı.

Ligde 8'inci haftada iç sahada 2-0 yenilgiyle sonuçlanan Çaykur Rizespor maçında oyundan çıkarken ıslıklanan 35 yaşındaki tecrübeli ön liberoya sahip çıkan Başkan Ayhan Dündar, şu mesajı verdi:

"Ceyhun bizim değerli bir oyuncumuz. İnişli çıkışlı grafik olabilir, hata yapabilir. Ceyhun en güvendiğimiz, takıma en çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz isimlerden biri. Sahip çıkmak gerekiyor."