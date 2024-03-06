Cezalı antrenör tel örgüleri aşarak sahaya indi 1. Amatör Lig'de mücadele eden Zile Belediyespor - Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasında cezalı antrenör olay çıkardı.

DHA

Tokat'ta 1. Amatör Ligi’nde mücadele eden Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasındaki maçta olaylar yaşandı. Cezalı olan Yeşilyurt Belediyespor Antrenörü Gökhan Yiğit, tel örgüleri aşarak sahaya girdi.

Zile ilçe Stadyumu’nda oynanan Zile Belediyespor - Yeşilyurt Belediyespor maçının 80'inci dakikasında Zile Belediyesporlu bir oyuncu kendisine yapılan faul sonrası yerde kaldı.

Tel örgüleri aşıp sahaya girdi

Maçı cezalı olduğu için tribünden takip eden Yeşilyurt Belediyespor'un Antrenörü Gökhan Yiğit de duruma sinirlenerek, tel örgüleri aşıp sahaya girdi.

Sahaya giren Yiğit'i güvenlik görevlileri dışarıya çıkardı. Karşılaşmayı 2-1’lik skorla Yeşilyurt Belediyespor kazandı.

Yiğit'in tel örgüleri aşarak saha inmesi ise cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)