Cezayir basın: Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı satacak Beşiktaş'ın bu sezon çok sık sakatlanan yıldızı Rachid Ghezzal'ın satış listesine konduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın sezon sonunda satılacağı iddia edildi.

Cezayir basınındaki habere göre; siyah beyazlı takımdaki ilk iki yılında oldukça verimli bir dönem geçiren Ghezzal, bu sezon ise defalarca sakatlandı ve sezonu büyük ölçüde kaçırmasına neden olan bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

Sadece 11 maçta oynadı

Cezayirli yıldızın yaşadığı fiziksel sıkıntıların yanında nispeten yüksek maaşının da Beşiktaş yönetimini zorladığı ve futbolcunun satışına sıcak bakıldığı ileri sürüldü.

Haberde yaz transfer döneminde Rachid Ghezzal'ın yeni bir takım bulmak zorunda kalacağı ifade edildi.

31 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maç forma giyerken 2 gol attı, 3 asist yaptı.