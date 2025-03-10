Chamberlain: İstediğimiz kaliteyi gösteremedik

Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 yenildi.

Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"İSTEDİĞİMİZ KALİTEYİ GÖSTEREMEDİK"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan İngiliz futbolcu, şu sözleri kullandı:

"Maç 1-0 olduktan sonra ikinci ve üçüncü golü atmalıydık. Sonrasında rakip bizi cezalandırdı. Gaziantep FK ceza sahasını iyi savundu ve yakaladıkları fırsatları değerlendirdiler. Bu şekilde kaybetmek üzücü oluyor. Kendi ceza sahamızda ve rakip ceza sahasında istediğimiz kaliteyi gösteremedik."