ChatGPT'ye göre dünyanın en iyi 3 futbolcusu Popüler yapay zeka sohbet uygulaması Chat GPT, futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 3 futbolcusunu yorumladı. Hangilerine katılıyor veya katılmıyorsunuz? Fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz...

Korkutucu bir şekilde popüler olan ve hayatın her alanında karşımıza çıkmaya başlayan yapay zekâ sohbet robotları, hukuk ve sağlık alanından sonra şimdi de spor alanına el attı.

Editörümüz Ercan Ertan'ın yapay zeka uygulaması olan ChatGPT ile yaptığı futbol sohbetinde, AI'ye "Gelmiş geçmiş en iyi 3 futbolcuyu söyler misin?" şeklinde soru sorması üzerine gelen cevap, futbolseverleri hayrete düşürdü.

Kendisine has fikirleri olan ve şu anda birçok alanda kullanılan ChatGPT'nin, gelmiş geçmiş en iyi 3 futbolcu sıralaması şu şekilde:

1- Pele (Brezilyalı efsane futbolcu)

ChatGPT yorumu: "Üç Dünya Kupası şampiyonluğu ve sayısız ulusal ve uluslararası rekoru ile futbol tarihinde efsaneleşmiştir."

2- Maradona (Arjantinli efsane futbolcu)

ChatGPT yorumu: "1986 Dünya Kupası'nda takımını şampiyonluğa taşımıştır. Top sürme yeteneği, dribbling becerileri ve unutulmaz "Tanrı'nın eli" golü ile futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasındadır."

3- Messi (Arjantinli yıldız)

ChatGPT yorumu: "Barcelona'da uzun yıllar boyunca oynayarak birçok başarıya imza atmıştır. 7 kez Ballon d'Or ödülü kazanan Messi, kariyerinde birçok gol rekoru kırdı ve futbol tarihindeki en büyük oyuncular arasında yer alıyor."

"Ronaldo nerede?" sorusuna şaşırtan cevap

Bu cevabın üzerine editörümüz de Cristiano Ronaldo'yu kastederek yapay zekaya "Ronaldo nerede?" diye bir soru sordu. Gelen cevap ise "ChatGPT bir Ronaldo düşmanı" dedirtecek cinsten.

"Ronaldoların da gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında sayılabileceğini söyleyebilirim. Ancak futbol tarihindeki en iyi üç futbolcu konusunda farklı görüşler olabilir ve bu tartışmalı bir konudur. Yukarıda saydığım futbolcular, futbol tarihinde önemli bir yer edinmiş ve genellikle bu konuda en çok adı geçen isimlerdir. Ancak Ronaldo, özellikle Brezilyalı Ronaldo, kariyerinde birçok başarıya imza atmış ve futbol tarihinde iz bırakmış bir oyuncu olarak değerlendirilebilir."

Fenomen Ronaldo cevabı şaşırttı

Cristiano Ronaldo'yu ilk 3'e almayan yapay zeka, Fenomen Ronaldo'ya da daha bir hayran gibi... Bu cevaptan anladığımız kadarıyla Portekizli yıldızın, yapay zeka robotunun sevdiği isimler arasında yer aldığını da pek söyleyemeyiz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin ilk 3'ünüzde kimler var? Yoruma yazabilirsiniz...