Nuri Şahin: Hak etiğimiz bir galibiyet aldık

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Samsunspor karşısında iyi oynayarak hak etikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 22:54
  • Başakşehir, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
  • Teknik Direktör Nuri Şahin, zor bir maçta hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını vurguladı.
  • Şahin, takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, karşılaşmayı değerlendirdi.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Çok kritik bir galibiyet aldıklarının altını çizen Şahin, "Deplasmanda 2-0 gibi değerli bir skorla buradan ayrılıyoruz. Bu bizim için bir geçiş adımıydı. O nedenle bu maçı kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkes çok emek veriyordu, karşılığını aldığımız bir maç oldu. Zor bir maç oynadık. Samsunspor çok kaliteli bir kadroya sahip. Zor geçen bir maçta hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İkili mücadeleler ve birçok yerde üstündük. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

