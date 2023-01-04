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    Chelsea - Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

    İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, Manchester City'i konuk edecek. Futbolseverler, maçın detaylarını ve muhtemel 11'lerini araştırmaya başladı.
    • 04.01.2023 - 12:53
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    Chelsea - Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

    İngiltere Premier Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 19. haftasında Chelsea, Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

    Chelsea’de, Armando Broja, N'Golo Kante, Ben Chilwell, Wesley Fofana ve Ruben Loftus-Cheek sakatlıkları sebebiyle yarın forma giyemeyecek.

    Ev sahibi Chelsea, ligde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 25 puanla 10. sırada yer alıyor.

    Manchester City ise ligde oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 36 puanla 2. sırada yer alıyor.

    İngiltere Premier Lig’i yakından takip eden futbolseverler, Chelsea – Manchester City karşılaşmasının detaylarını ve tahmini kadrolarını araştırmaya başladı.

    Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Chelsea - Manchester City mücadelesi 5 Ocak 2023 Perşembe günü (yarın) saat 23:00'de başlayacak. Maç beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Silva, Koulibaly, Cucurella, Jorginho, Kovaciç, Mount, Ziyech, Havertz, Sterling.

    Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Akanji, Ake, Rodri, De Bruyne, Gündoğan, Mahrez, Haaland, Foden.

    Chelsea - Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11 ler #1


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