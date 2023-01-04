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- Chelsea - Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
Chelsea - Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
- 04.01.2023 - 12:53
İngiltere Premier Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 19. haftasında Chelsea, Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
Chelsea’de, Armando Broja, N'Golo Kante, Ben Chilwell, Wesley Fofana ve Ruben Loftus-Cheek sakatlıkları sebebiyle yarın forma giyemeyecek.
Ev sahibi Chelsea, ligde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 25 puanla 10. sırada yer alıyor.
Manchester City ise ligde oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 36 puanla 2. sırada yer alıyor.
İngiltere Premier Lig’i yakından takip eden futbolseverler, Chelsea – Manchester City karşılaşmasının detaylarını ve tahmini kadrolarını araştırmaya başladı.
Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Chelsea - Manchester City mücadelesi 5 Ocak 2023 Perşembe günü (yarın) saat 23:00'de başlayacak. Maç beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Silva, Koulibaly, Cucurella, Jorginho, Kovaciç, Mount, Ziyech, Havertz, Sterling.
Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Akanji, Ake, Rodri, De Bruyne, Gündoğan, Mahrez, Haaland, Foden.