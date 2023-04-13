Christian Luyindama geri dönüyor

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, Antalyaspor'da geçirdiği kiralık sezonunun ardından haziran ayında takıma dönecek.
Süper Lig ekibinde sadece 5 maçta süre alan Luyindama, 6 Kasım 2022 tarihinden bu yana kadroya alınmıyor. (21 Ocak 2023'teki Galatasaray maçı hariç)
Gelecek sezon da kadroda düşünülmüyor
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının 4 katını kazanan Demokratik Kongolu stoperin sarı-kırmızılı takımdaki son senesinde takımla birlikte olmak istediği bilinse de mümkün gözükmüyor.
29 yaşındaki savunmacıyı kadroda düşünmeyen Okan Buruk'un, yönetimden oyuncunun gelecek sezon da takımdan gönderilmesini istediği de gelen haberler arasında.