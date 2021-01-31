Christoph Daum, Atatürk büyük bir insan

Türkiye'de çeşitli takımlarda yıllarca teknik direktörlük yapan Christoph Daum, Mustafa Kemal Atatürk'e övgüler yağdırdı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Sözcü gazetesine konuştu.

Köln'deki ofisinde, Türkiye'den aldığı ödülleri sergileyen Alman teknik adam, Atatürk'e hayran olduğunu söyledi.

"EN BÜYÜK LİDERLERDEN BİRİ"

Daum, “Atatürk dünyanın gelmiş en büyük reformcu liderlerden birisidir. Atatürk hakkında okuduğum çok şey var. Çok sevdiğim ve saydığım bir lider. Birçok önemli reformu kısa sürede gerçekleştiren çok değerli ve büyük bir insan.” ifadelerini kullandı.