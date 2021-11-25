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    Cicaldau, iç sahada siftah yaptı

    Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, Marsilya maçında bir ilki yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 21:55
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    Cicaldau, iç sahada siftah yaptı

    Galatasaray'ın Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya maçında bir ilki yaşadı.

    24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla iç sahadaki ilk golünü kaydetmiş oldu.

    Öte yandan Cicaldau, Avrupa kupaları kariyerindeki ikinci golünü attı.

    GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK

    Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir sezonda rakiplerinin kendi kalesine 2+ gol attırdı.

    Cicaldau, iç sahada siftah yaptı #1

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