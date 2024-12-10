Ciro Immobile'nin yerine sahne Semih Kılıçsoy'un

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Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlanan Ciro Immobile, Avrupa Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.

İtalyan golcünün, 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken Adana Demirspor maçında da oynaması zor görünüyor.

SEMİH KILIÇSOY OYNAYACAK

Tecrübeli golcünün yokluğunda Norveç deplasmanında ise forma Semih Kılıçsoy'un olacak.

Immobile, kısa süre önce Kasımpaşa karşısında da sakatlanırken Malmö ve Başakşehir maçlarında forma giyememişti. Göztepe maçında da yedek başladı.

İtalyan golcünün yokluğunda Semih Kılıçsoy, 3 maçta forvette görev alırken Malmö ve Göztepe filelerini havalandırdı.