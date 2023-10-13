Clinton N'jie: Moskova, İstanbul ve Sivas'tan çok daha iyi

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Milli arada Rusya ve Kamerun hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. VTB Arena'da oynanan maçı ev sahibi ülke Rusya 1-0'lık skorla kazandı.

Rusya'ya galibiyeti golü ise 40. dakikada forvet oyuncusu Fedor Chalov getirdi.

Müsabakanın ardından ise Kamerun Milli Takımı'nda forma giyen Sivassporlu Clinton N'jie çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Moskova'da her şey çok daha gelişmiş"

Sport Express'e konuşan 30 yaşındaki isim, Rusya ve Türkiye'yi karşılaştırdı ve şu ifadeleri kullandı:

Moskova, Sivas ve İstanbul'dan çok daha iyi şehir. Bu tartışılmaz bana göre. Moskova'da her şey çok daha gelişmiş ve iyi bir altyapıya sahip. Sivas Türkiye'de küçük bir şehir. Moskova benim için dünyanın en iyi şehirlerinden biri.