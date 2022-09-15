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    Cluj - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Cluj takımı ile oynayacak. İşte maçın detayları..
    • 15.09.2022 - 13:42
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    Cluj - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor bugün deplasmanda Romanya ekibi Cluj'a konuk olacak.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında Cluj ile karşılaşacak olan Sivasspor hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

    Temsilcimiz Sivasspor, Cluj maçı ile beraber Avrupa kupalarındaki 24. mücadelesine çıkacak.

    Sivasspor G grubu ilk maçında evinde Slavia Prag ile 1-1 berabere kaalrak bir puan kazandı.Cluj ise deplasmanda Ballkani ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.

    Cluj - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Cluj - Sivasspor maçı kaçta başlayacak

    Cluj - Sivasspor maçı bugün saat 19.45'te oynanacak. Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

    Cluj - Sivasspor maçı EXXEN ve TV 8.5 kanallarından naklen yayınlanacak.


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