Cluj - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Cluj - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Cluj takımı ile oynayacak. İşte maçın detayları..

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor bugün deplasmanda Romanya ekibi Cluj'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında Cluj ile karşılaşacak olan Sivasspor hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Temsilcimiz Sivasspor, Cluj maçı ile beraber Avrupa kupalarındaki 24. mücadelesine çıkacak.

Sivasspor G grubu ilk maçında evinde Slavia Prag ile 1-1 berabere kaalrak bir puan kazandı.Cluj ise deplasmanda Ballkani ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.

Cluj - Sivasspor maçı kaçta başlayacak

Cluj - Sivasspor maçı bugün saat 19.45'te oynanacak. Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Cluj - Sivasspor maçı EXXEN ve TV 8.5 kanallarından naklen yayınlanacak.