Cluj - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

UEFA Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Sivasspor, Cluj deplasmanına çıkıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Sivasspor, deplasmanda Cluj'la karşı karşıya geliyor.

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mario Diks ve Erwin Zeinstra ise Lindhout'un yardımcılığını yapacak. Mücadeleyi TV 8,5 canlı yayınlayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.

Muhtemel 11'ler

Cluj: Scuffet, Burca, Matias, Camora, Deac, Mistrati, Boateng, Cvek, Braun, Roger, Yeboah

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Appindangoye, Goutas, Murat, Coffie, N'Jie, Saba, Ulvestad, Max Gradel, Ahmed Musa