Çocukların Mauro Icardi sevgisi kameralarda Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi gören çocukların mutluluk ve heyecanı sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig’in 6’ncı haftasında Başakşehir’i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 43’üncü dakikada Hakim Ziyech ve 50’nci dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 64’üncü dakikada Leo Dubois’dan geldi.

Bu maçta ise Icardi bir rekor daha kırdı. İlk 11'de başladığı son 12 maçın hepsinde gol atmayı başaran Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ın 2011 yılında başardığı istatistiği geride bırakarak Süper Lig tarihine geçmeyi başardı.

Çocuklardan Icardi'ye sevgi seli

Gösterdiği başarılı performansla beğenileri toplayan Arjantinli futbolcuya, Başakşehir maçından önce büyük bir ilgi vardı.

Başakşehir altyapısında yer alan minikler Icardi'yi gördüğü an da büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Çocukların 30 yaşındaki yıldıza sarıldığı görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.