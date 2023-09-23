Mauro Icardi, Burak Yılmaz'ı geride bırakarak Süper Lig rekoru kırdı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Başakşehir'e attığı gol sonrasında Burak Yılmaz'ın 12 yıldır kırılamayan rekorunu kırdı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan kritik karşılaşmada Mauro Icardi attığı golle rekor kırmayı başardı.

Süper Lig'de maça ilk 11 başladığı son 12 maçın hepsinde gol atan Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçti.

Rekorun yeni sahibi oldu

Icardi, Başakşehir filelerini sarstı ve hem 12 maçlık seri yakaladı hem de rekorun yeni sahibi oldu.

Arjantinli forvet, ilk 11 çıktığı maçlarda sırasıyla Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir'e toplam 19 gol attı.

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan eski futbolcu Burak Yılmaz, Trabzonspor'da oynadığı dönemde (Mayıs-Kasım 2011) 11 maç üst üste gol atmayı başarmıştı.