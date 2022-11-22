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    Çok mantıklı: Ofsayt kelimesi bakın nereden geliyormuş

    Futbolun şüphesiz tarifi en zor durumlarından "ofsayt", kelime olarak İngilizce'den Türkçe'ye geçmiştir. Kelime anlamı ise, oldukça mantıklı...
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 14:20
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    Çok mantıklı: Ofsayt kelimesi bakın nereden geliyormuş

    Futbolun temel terimlerinden biri olan ofsayt, her maçta yaşanan bir durumdur.

    Futbolda hücuma geçen takımın en az bir oyuncusunun topla oynandığı anda rakip takımın kale çizgisine, o takımın en yakın oyuncusundan daha yakın bulunması durumuna denilen ofsaytı anlamak da anlatmak da maharet ister.

    Ofsayt kelime anlamı ise sıklıkla merak ediliyor. Özellikle 2022 Dünya Kupası başlamışken ofsayt her gün gündemde yer alıyor.

    Peki ofsaytın pozisyondan ziyade kelime anlamını biliyor musunuz... İşte ofsayt kelimesi bakın nereden geliyormuş!

    Çok mantıklı: Ofsayt kelimesi bakın nereden geliyormuş #1

    Ofsayt kelime kökeni

    Ofsayt kelimesi Türkçe'de "dış taraf, bir futbol terimi" anlamına gelir. İngilizce off-side "dış taraf, bir futbol terimi" sözcüğünden alıntıdır.

    Off-side kelimesinin okunduğu gibi Türkçe'ye geçmesi sonucu "ofsayt" olmuştur.

     

     


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