Colin Kazım'dan ilginç iddia: Karagümrüklü futbolcular sigara içiyordu Colin Kazım Richards, geçen yıl forma giydiği Fatih Karagümrük dönemiyle ilgili itirafta bulundu.

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Geçen yıl Fatih Karagümrük forması giyen Colin Kazım-Richards, katıldığı programda ilginç bir itirafta bulundu.

Filthyfellas isimli podcast yayınında konuşan deneyimli oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Geçen yıl Karagümrük'te bazı oyuncular sürekli sigara içiyordu. Devre arasında bile Pirlo konuşurken sigara içenler oluyordu. Bu benim için tamamen farklı bir kültürdü.

Colin Kazım kimdir?

Bu sezon herhangi bir takımla anlaşmayan Colin Kazım-Richards, 2007'de Sheffield'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve daha sonra Süper Lig'de Galatasaray, Bursaspor ve Karagümrük formalarıyla boy göstermişti.

Antigua & Barbudalı bir baba ve Kıbrıs Türkü bir annenin çocuğu olarak 1986'da dünyaya gelen Colin Kazım, A Milli Takımımızın formasını da 37 maçta giyerken 2 de gol katkısı vermişti.