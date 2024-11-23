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DHA

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Ersin Aka, dün silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheli arkadan gelip yolda yürüyen Ersin Aka’ya tabanca ile ateş edip kaçtı.

Kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı.

Saldırgan ise bölgede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.

KURTARILAMADI: 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 13 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ersin Aka’nın cenazesi memleketi Hatay’ın Erzin ilçesine getirildi. Aka’nın cenazesi babaevinde helallik alındıktan sonra Erzin Merkez Camii’ne götürüldü.

Buradaki törene Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, teknik direktör Samet Aybaba, kuzeni Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Tamer Sökmen, Çorluspor 1947 Futbol Takımı yöneticileri, ailesi, yakınları ve sporcular katıldı.

Kılınan namazının ardından Aka’nın cenazesi götürüldüğü Karamustafalı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ersin Aka’nın beden eğitimi öğretmeni olan eşi Şükriye Aka eşinin mezarına su tutup gözyaşı döktü.

"SAYISIZ KURŞUNLA CAN VERDİ"

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Tamer Sökmen, kuzeni Ersin Aka’nın iyi bir spor adamı ve eğitimci olduğunu, kimseyle husumetinin olmadığını, ölümünün kendilerini çok derinden etkilediğini söyledi. Sökmen, “Bir caddede yürürken arkasından önceden planlanmış hain bir saldırıya kurban gitti. Bu hain saldırı kesinlikle örgütlü bir anlayış içerisinde değerlendiriyoruz. 23 boş kovan bulundu, sayısız kurşunla can verdi.

Hunharca ve hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şekilde hak etmediği bir bicimde öldürülmüştür. Üzüntümüz sonsuz devletimiz güçlüdür. Savcılarımız gereğini yapacaktır. Azmettirenlerin bu cinayeti işleyenlerin Türk adaleti önünde mutlaka yargılanacağına inanıyoruz” dedi.