Çorum FK - Erzurumspor FK maçında son düdük ikinci kez çaldı

1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK, Erzurumspor FK'yı evinde konuk etti.
Çorum FK'nın Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada, 90. dakikada 8 dakikalık uzatma verildi.
İKİNCİ KEZ SON DÜDÜK ÇALDI
Uzatma sırasında hakem Erdem Mertoğlu'nun kulaklığı arızalandı. Kulaklıktaki arızanın giderilmesinin ardından karşılaşmaya devam edildi.
Karşılaşmada son düdüğün çalınmasının ardından Çorum FK takımı 8 dakikalık uzatmanın tamamının oynanmadığını belirterek itirazda bulundu.
Bu sırada soyunma odasına giden futbolcular sahaya geri çağrıldı.
Karşılaşma yeniden oynatılmaya başlandı.
Maç yaklaşık 2 dakika daha devam ederken, 8 dakikalık uzatma süresinin tamamlanmasının ardından hakem Erdem Mertoğlu ikinci kez son düdüğü çalarak karşılaşmayı sonlandırdı.
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