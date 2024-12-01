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Çorum FK - Erzurumspor FK maçında son düdük ikinci kez çaldı

Çorum FK - Erzurumspor FK maçında son düdük ikinci kez çaldı 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK'nın Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından oyuncular tekrar sahaya çağrıldı ve karşılaşma yaklaşık 2 dakika daha oynatıldı.