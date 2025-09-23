Çorum FK ile Serikspor puanları paylaştı Çorum FK, 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Serikspor ile 1-1 berabere kaldı.

1. Lig'in 7. haftasında Çorum FK, Serikspor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Serikspor'un golünü 58. dakikada Berkovskiy atarken Çorum FK'nin sayısını 64. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Bu sonuçla puanını 14 yapan Çorum FK, ligdeki bir sonraki maçında Ümraniyespor deplasmanına gidecek. 11 puana yükselen Serikspor ise Erzurumspor FK'yi konuk edecek. ÇORUM FK: 1 - SERİKSPOR: 1 Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Gökmen Baltacı, Emrah Ünal Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün (Dk. 89 Kerem Kalafat), Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Atakan Akkaynak), Aleksic (Dk. 83 Ferhat Yazgan), Pedrinho (Dk. 83 Eren Karadağ), Oğulcan Çağlayan, Yusuf Erdoğan, Eze (Dk. 70 Samudio) Serikspor: İbrahim Demir, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Martynov, Burak Asan, Mesut Can Tunalı, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 76 Erhan Çelenk), Bilal Ceylan, Berkovskiy (Dk. 90+6 Sertan Taşqın), Kerem Şen (Dk. 46 Amaral (Dk. 90+5 Gökhan Akkan), Sadygov (Dk. 46 Sami Gökhan Altıparmak) Goller: Dk. 58 Berkovskiy (Serikspor), Dk. 64 Yusuf Erdoğan (Çorum FK) Sarı kartlar: Dk. 36 Sadygov, Dk. 66 Mesut Can Tunalı, Dk. 90+4 Amaral (Serikspor), Dk. 88 Yusuf Erdoğan, Dk. 90+5 Samudio (Çorum FK) Eshspor Haberleri Iğdır FK konuğu Hatayspor'u 4 golle geçti

PFDK'dan Ali Koç'a 2 milyon lira ceza

Ümraniyespor deplasmanda Boluspor'u yendi