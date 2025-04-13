Çorum FK, Manisa FK karşısında galip geldi

Haber Merkezi
1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Çorum FK ile Manisa FK karşı karşıya geldi.
Çorum Şehir Stadyumu'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.
ÇORUM FK, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri dakika 15'te Eren Karadağ, dakika 21'de Ali Akman ve dakika 71'de Eren Karadağ kaydetti.
Manisa FK'nin gollerini ise 9 dakikada penaltıdan Oğuz Gürbulak ile 85. dakikada Georgi Minchev attı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 51'e yükseltti. Manisa FK, 38 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Amed SK deplasmanına gidecek. Manisa FK, Ankaragücü'nü konuk edecek.
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