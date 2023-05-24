Cristiano Ronaldo attığı gol sonrası secdeye gitti

Suudi Arabistan Pro Lig'inin 28. haftasında Al Nassr, sahasında Al Shabab'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip Cristiano Ronaldo'nun attığı son gol ile harika bir geri dönüş yaptı.
Ronaldo'nun golü 3 puanı getirdi
Biri penaltıdan olmak üzere Cristian Guanca'nın 2 golüyle avantajı yakalayan konuk takım üstünlüğünü koruyamadı. 44'te Talisca ile umutlanan, 51'de Abdulrahman Ghareeb ile eşitliği yakalayan ev sahibi takım, 59'da Cristiano Ronaldo'nun attığı gol ile maçı 3-2 kazandı.
Golü attı, secdeye gitti
Sosyal medyada ise maçtan çok, Ronaldo'nun 3 puanı getiren golün ardından secdeye gittiği anlar konuşuldu.
Ağlara giden gol sonrası neredeyse tüm takım, rakip kale önünde golün coşkusunu yaşarken, takım arkadaşları Ronaldo'nun secde etmesine alkışla karşılık verdi. O anlar izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.
Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 15 maçta; 14 gol, 2 asistle oynayan Portekizli yıldız, takımının skor yükünü çeken isim olarak ön plana çıkıyor.