Cristiano Ronaldo attığı gol sonrası secdeye gitti Dünyaca yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, takımının Al Shabab Riyadh ile oynadığı maçta galibiyet golünü atınca secde etti. Ronaldo'nun secdeye gittiği ana tanık olan takım arkadaşları Ronaldo'yu uzun süre alkışladı.

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Suudi Arabistan Pro Lig'inin 28. haftasında Al Nassr, sahasında Al Shabab'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip Cristiano Ronaldo'nun attığı son gol ile harika bir geri dönüş yaptı.

Ronaldo'nun golü 3 puanı getirdi

Biri penaltıdan olmak üzere Cristian Guanca'nın 2 golüyle avantajı yakalayan konuk takım üstünlüğünü koruyamadı. 44'te Talisca ile umutlanan, 51'de Abdulrahman Ghareeb ile eşitliği yakalayan ev sahibi takım, 59'da Cristiano Ronaldo'nun attığı gol ile maçı 3-2 kazandı.

Golü attı, secdeye gitti

Sosyal medyada ise maçtan çok, Ronaldo'nun 3 puanı getiren golün ardından secdeye gittiği anlar konuşuldu.



Ağlara giden gol sonrası neredeyse tüm takım, rakip kale önünde golün coşkusunu yaşarken, takım arkadaşları Ronaldo'nun secde etmesine alkışla karşılık verdi. O anlar izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 15 maçta; 14 gol, 2 asistle oynayan Portekizli yıldız, takımının skor yükünü çeken isim olarak ön plana çıkıyor.