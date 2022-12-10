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Cristiano Ronaldo, Fas maçına yedek başlıyor

Cristiano Ronaldo, Fas maçına yedek başlıyor

Fas-Poretkiz mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu. Cristiano Ronaldo, İsviçre maçının ardından bir kez daha mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.