- Haberler
- Futbol Haberleri
- Cristiano Ronaldo, Fas maçına yedek başlıyor
Cristiano Ronaldo, Fas maçına yedek başlıyor
Fas-Poretkiz mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu. Cristiano Ronaldo, İsviçre maçının ardından bir kez daha mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.
- 10.12.2022 - 17:26
- Güncelleme : 10.12.2022 - 17:33
Katar 2022'de üçüncü çeyrek final maçında Portekiz ile Fas karşılaşacak.
Portekiz, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile karşı karşıya gelirken Cristiano Ronaldo maça yedek kulübesinde başlıyor.
İsviçre maçında yedek kalmıştı
Son 16 turu maçına yedek başlayan Cristiano Ronaldo, İsviçre maçına 73. dakikada dahil olmuştu.
Kazanan yarı finale yükselecek
Kazanan taraf yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle final için mücadele edecek.
İlk 11'ler
Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiatallah, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En Nesyri
Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Neves, Otavio, Fernandes, Bernardo, Felix, Gonçalo Ramos