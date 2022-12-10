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    Cristiano Ronaldo, Fas maçına yedek başlıyor

    Cristiano Ronaldo, Fas maçına yedek başlıyor

    Fas-Poretkiz mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu. Cristiano Ronaldo, İsviçre maçının ardından bir kez daha mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.
    • 10.12.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 17:33
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    Katar 2022'de üçüncü çeyrek final maçında Portekiz ile Fas karşılaşacak.

    Portekiz, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile karşı karşıya gelirken Cristiano Ronaldo maça yedek kulübesinde başlıyor.

    İsviçre maçında yedek kalmıştı

    Son 16 turu maçına yedek başlayan Cristiano Ronaldo, İsviçre maçına 73. dakikada dahil olmuştu.

    Cristiano Ronaldo, Fas maçına yedek başlıyor #1

    Kazanan yarı finale yükselecek

    Kazanan taraf yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle final için mücadele edecek.

    Cristiano Ronaldo, Fas maçına yedek başlıyor #2

    İlk 11'ler

    Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiatallah, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En Nesyri

    Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Neves, Otavio, Fernandes, Bernardo, Felix, Gonçalo Ramos

    Cristiano Ronaldo, Fas maçına yedek başlıyor #3

    Cristiano Ronaldo, Fas maçına yedek başlıyor #4


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