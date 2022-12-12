Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı mı? İşte Dünya Kupası açıklaması

2022 Dünya Kupası çeyrek finali sonrası Cristiano Ronaldo hakkında "Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı mı?" sorusu merak ediliyor. Ronaldo, heyecanlı maç sonrası sosyal medya paylaşımında bulundu.

İlgiyle takip edilen 2022 Dünya Kupası çeyrek finali sonrası Cristiano Ronaldo hakkında "Christiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı mı?" sorusu merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a kaybeden ve turnuvaya veda eden Portekiz'deki Cristiano Ronaldo, sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı mı?

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nın en büyük hayali olduğunu vurgulayarak "Portekiz'le Dünya Kupası kazanmak en büyük ve tutkulu hayalimdi. Portekiz de dahil olmak üzere uluslararası birçok başarı kazandım, ancak ülkemizi dünyanın tepesine taşımak en büyük hayalimdi. Ne yazık ki rüya bitti. Çok şey yazıldı, çok spekülasyon yapıldı ama herkesin bilmesini istiyorum ki Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Takımıma ve ülkeme asla sırtımı dönmedim. Bu yüzden şimdilik söylenecek fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun Portekiz Milli Takımı'nı şimdilik bırakmak istemediği biliniyor.