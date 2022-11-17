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- Cristiano Ronaldo röportajı İZLE! Ronaldo'dan olay röportaj | Uzun versiyonu!
Cristiano Ronaldo röportajı İZLE! Ronaldo'dan olay röportaj | Uzun versiyonu!
Cristiano Ronaldo'nun daha önce kısa kesitler şekilde yayınlanan röportajından bir bölüm daha geldi. Peki Ronaldo'nun röportajı nasıl izlenir, nerede yayınlanacak? İşte
- Haber Merkezi
- 17.11.2022 - 12:49
- Güncelleme : 17.11.2022 - 12:52
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, dünya gündeminde..
Portekizli star oyuncu, verdiği röportaj ile adeta futbol camiasını yerinden oynattı.
The Sun'dan Piers Morgan'a verdiği röportaj ile Dünya Kupası öncesi sosyal medyayı sallayan Ronaldo, aslında röportajın sadece 3 dakikalık kısmıyla gündemi sarstı.
Fragmanı yayımlanan röportajın tarihi belli oldu.
Sporseverler de Ronaldo röportajı nereden izlenir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ronaldo röportajı tam hali ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...
Ronaldo röportajı yayınlandı mı?
Cristiano Ronaldo'nun daha önce kısa kesitler şekilde yayınlanan röportajının uzun versiyonu 16-17 Kasım'da paylaşıldı.
Cristiano Ronalda röportajı nereden izlenir?
Cristiano Ronaldo röportajı, Youtube'da "Piers Morgan Uncensored" üzerinden izlenebilir.