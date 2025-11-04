Cristiano Ronaldo'dan “Messi mi, Ronaldo mu?” sorusuna net yanıt: Alçakgönüllü olmayacağım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Al Nassr’ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Piers Morgan’ın programına katılarak kariyeri ve kişisel hedeflerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıllardır süren “Messi-Ronaldo rekabeti” yeniden gündeme gelirken, Ronaldo’dan iddialı ifadeler geldi.

"ALÇAKGÖNÜLLÜ OLMAYACAĞIM"

Programda kendisine yöneltilen “Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, ne düşünüyorsun?” sorusuna Ronaldo, tereddütsüz şekilde şu sözlerle cevap verdi:

Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçakgönüllü olmayacağım.

Ronaldo, eski takım arkadaşı Wayne Rooney’nin “Messi daha iyi” yorumunun hatırlatılması üzerine de, “Benim için problem yok.” ifadelerini kullandı.

"YILLAR ÖNCE MİLYARDER OLDUM"

Yakın zamanda servetiyle ilgili yapılan haberler de Portekizli süper yıldıza soruldu. Ronaldo, “Son dönemde milyarder olduğu” yönündeki iddialara cevap vererek, “Bu doğru değil, uzun yıllar önce milyarder olmuştum zaten.” dedi.