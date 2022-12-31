Cristiano Ronaldo'nun Al- Nassr'a transferi gerçekleşti

Manchester United ile sözleşmesini fesheden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun süredir adının geçtiği Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transfer oldu.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun gideceği yeni takımı sonunda belli oldu.

Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'ın peşinde olduğu Cristiano Ronaldo, kulüp ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ronaldo'ya yılda 75 milyon dolar

CBS Sports'un haberine göre, 37 yaşındaki Ronaldo Al-Nassr'da yılda 75 milyon dolar (61.1 milyon £) kazanacak ve oyunculuk kariyeri 2024'te sona erdikten sonra takımın elçisi rolüne geçecek.

Ronaldo'nun, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte ise yıllık 200 milyon euroya yakın bir gelir elde edeceği düşünülüyor.

Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde on maç sonunda ikinci sırada bulunuyor.







Manchester United macerası

İngiliz takımı Manchester United'da fazla forma giyme şansı bulamayan Ronaldo, takım ile sözleşmesini feshetmişti. Ronaldo bu kararıyla birlikte Avrupa'daki kariyerini noktalamıştı.

Ronaldo özellikle Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ile yaşadığı sorunlar ile gündeme gelmişti. Ronaldo takımda yaşadığı olaylar nedeniyle ihanete uğradığını belirtmişti.

Ronaldo 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.



