Cristiano Ronaldo'nun annesi: oğlum futbolu bıraksaydı duvar ustası olurdu

Podcast yayınına katılan Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, Cristiano futbolu bıraksaydı duvar ustası olurdu" dedi.

Geçtiğimiz zamanlarda Manchester United'a geri dönerek dünya kamuoyunda ilgi odağı olan Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlu hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Sporx'in haberine göre, Dolores Sporting kulübünün podcast yayınına katılan Aveiro, "Cristiano'ya 'Ölmeden önce Sporting Lizbon'da oynadığını görmek istiyorum oğlum' dedim. 'Sen olmasan bile torunum Cristianinho belki Sporting'de oynayabilir' dedim. Bunu çok istiyorum" diye konuştu.

"OĞLUMUN KÜÇÜKKEN HOCASI YOKTU TORUNUMUN İSE HOCASI RONALDO"

Torunu Cristianinho'nun Ronaldo'nun o yaşta olduğundan daha yetenekli olduğunu belirterek, "Onun yaşındayken Cristiano'nun hocası yoktu, şimdi ise torunumun hocası Cristiano. Bu yüzden torunum çok şanslı" ifadelerini kullandı.

"CRİSTİANO FUTBOLU BIRAKMA NOKTASINA ÇOK GELDİ"

Aveiro, oğlunun yetişme çağında çok büyük sorunlar çektiklerini, Cristiano'nun futbolcu olmasaydı muhtemelen bir duvar ustası olacağını belirterek, "Çok parasız günler yaşadık. Cristiano futbolu bırakma noktasına çok geldi. Bana hep 'Sana bir ev ve araba alacağım' diyordu ve dediğini yaptı.

"FUTBOLCU OLMASAYDI DUVAR USTASI OLURDU"

Eğer futbolu bıraksaydı muhtemelen bir duvar ustası olurdu. Orada da dünyanın en iyi duvar ustası olamazdı, sonuçta herkesin doğru bir işi vardır. Ben gençliğimde çok çalışmak zorunda kaldım, sepet yapıp satardım, günde 130 sepet yaptığım günler oldu. Şimdi hayatımın en güzel neşesi torunlarım, ben de onlarla 10 yaşında oluyorum" dedi.

Aveiro, Ronaldo'nun uzun yıllardır rekabet içinde olduğu Lionel Messi ile ilgili görüşlerini de belirterek, "Messi çok ama çok iyi bir insan. Tüm ailesini de iyi tanıyorum. Sahada olduğu kadar iyi bir insan" diye ekledi.