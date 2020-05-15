Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz ve Çebi'yi aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunarak Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
AHMET ÇEBİ'Yİ DE ARADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak şifa dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Sayın Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.