Futbol

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz ve Çebi'yi aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla aradı.