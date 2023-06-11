Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından tebrik etti.

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Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe kupayı müzesine götürdü.

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 1. ve 29. dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, "Tebrikler Fenerbahçe" paylaşımında genç yıldız Arda Güler'in yer alması dikkat çekti.