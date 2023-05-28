Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mauro Icardi'ye oy çıktı Bir Fenerbahçe taraftarının oy pusulasına "Şampiyon Fenerbahçe" ve bir Galatasaray taraftarının "Mauro Icardi" yazması tepki çekti. Sosyal medyada taraftarlar geçersiz oy kullandığı için eleştirildi.

Türkiye 2. tur için sandık başına gitti. Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Taraftarlarının sosyal medyada paylaştığı oy pusulaları ise tepki yarattı. Sosyal medyada eleştirildiler Galatasaraylı bir taraftarın oy pusulasına Mauro Icardi yazarak, mührü ismin altına vurduğu görüldü. Bir Fenerbahçe taraftarı ise oy pusulasına, "Şampiyon Fenerbahçe" yazdı. Sosyal medyada bu paylaşımı yapan kullanıcılar eleştirildi. Oy pusulalarına yazılanları görenler, taraftarlara geçersiz oy kullandığı için tepki gösterdi. İlk tur seçimlerinde bir sarı-lacivertli taraftarın oy pusulasının üzerine "Ali Koç istifa!" yazdığı paylaşım büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraf kısa sürede binlerce etkileşim almıştı. Gözden Kaçmasın Fenerbahçe taraftarı, oy pusulasına 'Ali Koç istifa' yazdı Haberin Detayları