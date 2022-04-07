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    Cüneyt Çakır, İsviçre Ligi'nde düdük çalacak

    Cüneyt Çakır, İsviçre Ligi'nde düdük çalacak

    TFF, Cüneyt Çakır ve ekibini isteyen İsviçre Futbol Federasyonu'na olumlu cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 09:25
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    Son günlerin en büyük polemik konularından biri haline gelen İsviçre Futbol Federasyonu'nun Cüneyt Çakır'la ilgili davetine TFF'nin sessiz kalışı hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

    "Süreci başlatabilirsiniz"

    TFF, çarşamba günü İsviçre Futbol Federasyonu'nun Çakır ve ekibi için yaptığı talebe "Lütfen Cüneyt Çakır ve ekibiyle temasa geçerek çalışma sürecini başlatabilirsiniz." diyerek olumlu dönüş yaptığı ortaya çıktı.

    Cüneyt Çakır, İsviçre Ligi nde düdük çalacak #1

    "Cüneyt Hoca ve ekibiyle çalışabilirsiniz"

    İsviçre Futbol Federasyonu'nun TFF'ye yaptığı yazılı başvuruda "Biz size bir hakem heyeti gönderelim, siz de buna karşılık bize Cüneyt Çakır ve ekibini gönderin. Herkes kendine bağlı olan hakemlerin masrafını karşılasın" talebinde bulunduğu TFF'nin ise "Bizim dışarıdan hakem getirip görevlendirmek gibi bir düşüncemiz yok. Ancak sizler Cüneyt hoca ve ekip arkadaşlarıyla çalışabilirsiniz. Bunun için de lütfen hakem arkadaşlarımızla temasa geçin." şeklinde karşılık verdiği öğrenildi.

    Cüneyt Çakır, İsviçre Ligi nde düdük çalacak #2


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