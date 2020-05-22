Damien Comolli, kulüp başkanı oluyor Fransız basını tarafından, Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin kulüp başkanı olmaya hazırlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç tarafından futbolun başına getirilen Damien Comolli, yaptırdığı transferlerle alınan başarısız sonuçlarda büyük pay sahibi olmuştu.

16 Ocak tarihinde taraftarların baskısına dayanamayıp istifa eden Fransız futbol adamı, bir süredir boştaydı. Damien Comolli, bu kez kulüp başkanı olmaya hazırlanıyor...

TOULOUSE'UN HİSSELERİ SATILIYOR

Fransa'da yayın yapan LesViolets.com'un haberine göre; Fransa Ligue 1'de sezonu son sırada tamamlayarak küme düşen Toulouse'un hisselerinin yüzde 85'i satılıyor.

BAŞKANLIĞA COMOLLİ GELECEK

Amerikan şirketi RedBird Capital Partners ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Öte yandan söz konusu haberde; Amerikalı yatırımcıları temsil ettiği belirtilen Comolli'nin, Toulouse'da başkanlık görevini yürüteceği de kaydedildi.