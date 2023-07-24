Daniel Amartey ve Jean Onana ilk antrenmanına çıktı Beşiktaş, KF Tirana ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transferler Jean Onana ile Daniel Amartey de çalışmaya katıldı.

Beşiktaş Futbol A Takımı, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi Tiran ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda yeni Jean Onana ile Daniel Amartey de yer aldı. Çalışmalar devam edecek Isınma ve istasyon koşuları, esneme hareketleriyle başlayan idman, pas ve 5'e 2 çalışmalarla devam etti. Siyah-beyazlı takımın antrenmanı, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Tiran ile yapacağı maçın hazırlıklarına, bugün gerçekleştireceği çift idmanla devam edecek.