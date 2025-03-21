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Haber Merkezi

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya geldi.

Maç öncesi Portekiz kafilesi karşılaşma için Kopenhag'a gitti ve büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

KAFİLEYİ KARŞILAYANLAR İÇİNDE BİR TÜRK DE VARDI

Bu karşılaşma esnasında bir taraftar ile Cristiano Ronaldo arasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

Özellikle Cristiano Ronaldo'ya gösterilen sevginin boyutu izdihama yol açacak boyutlara geldi.

Coşkulu kalabalığı beklemeyen Ronaldo'nun kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görülürken kendisi için ağlayan bir taraftarı kırmayıp, onunla fotoğraf çektirdi.

"RONALDO, COME TO FENER"

Öte yandan büyük kalabalığın içinde bir kişinin Fenerbahçe çağrısı ise sosyal medyada gündem oldu.

Bir taraftar, Ronaldo'ya "Come to Fener" diyerek bağırdı.

Ronaldo tepkisiz kalırken o anları kayda alan kişinin videosu, sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.